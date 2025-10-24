Актуальна ціна DOGUE сьогодні становить 0,00001959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGUE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGUE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DOGUE сьогодні становить 0,00001959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGUE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGUE на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOGUE

Інформація про ціну DOGUE

Токеноміка DOGUE

Прогноз ціни DOGUE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DOGUE

Ціна DOGUE (DOGUE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGUE до USD:

--
----
-1,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DOGUE (DOGUE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DOGUE (DOGUE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001925
$ 0,00001925$ 0,00001925
Мін. за 24 год
$ 0,000020
$ 0,000020$ 0,000020
Макс. за 24 год

$ 0,00001925
$ 0,00001925$ 0,00001925

$ 0,000020
$ 0,000020$ 0,000020

$ 0,00018453
$ 0,00018453$ 0,00018453

$ 0,00001328
$ 0,00001328$ 0,00001328

-0,34%

-0,82%

+39,03%

+39,03%

Актуальна ціна DOGUE (DOGUE) становить $0,00001959. За останні 24 години DOGUE торгувався між мінімумом у $ 0,00001925 і максимумом у $ 0,000020, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGUE становить $ 0,00018453, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001328.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGUE змінився на -0,34% за останню годину, -0,82% за 24 години та на +39,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DOGUE (DOGUE)

$ 19,58K
$ 19,58K$ 19,58K

--
----

$ 19,58K
$ 19,58K$ 19,58K

999,78M
999,78M 999,78M

999 775 588,333782
999 775 588,333782 999 775 588,333782

Поточна ринкова капіталізація DOGUE — $ 19,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGUE — 999,78M, зі загальною пропозицією 999775588.333782. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,58K.

Історія ціни DOGUE (DOGUE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGUE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGUE до USD становила $ -0,0000056071.
За останні 60 днів зміна ціни DOGUE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGUE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,82%
30 днів$ -0,0000056071-28,62%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке DOGUE (DOGUE)

DOGUE – The Gentleman of Memecoins

DOGUE is a memecoin born from the #DOGUE trend launched by Vogue. Our community loves to create stylish dogs to parody crypto and financial news through elegance and humor.

Our mascot: a dogue in a suit and Prada glasses. He symbolizes today’s society, where many strive to show the most beautiful, the most chic—often just to get noticed. But very few embody the true gentleman.

DOGUE, however, is that true Gentleman. Neither rich nor poor: he represents an alternative to the degeneracy omnipresent in the crypto world.

We stand for elegance, beauty, and style—without pretension. DOGUE is the meeting point of memes, fashion, and timeless class.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни DOGUE (USD)

Скільки коштуватиме DOGUE (DOGUE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DOGUE (DOGUE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DOGUE.

Перегляньте прогноз ціни DOGUE вже зараз!

DOGUE до місцевих валют

Токеноміка DOGUE (DOGUE)

Розуміння токеноміки DOGUE (DOGUE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGUE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DOGUE (DOGUE)

Скільки сьогодні коштує DOGUE (DOGUE)?
Актуальна ціна DOGUE у USD становить 0,00001959 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGUE до USD?
Поточна ціна DOGUE до USD — $ 0,00001959. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DOGUE?
Ринкова капіталізація DOGUE — $ 19,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGUE?
Циркуляційна пропозиція DOGUE — 999,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGUE?
DOGUE досяг історичної максимальної ціни у 0,00018453 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGUE?
Історична мінімальна ціна DOGUE становила 0,00001328 USD.
Який обсяг торгівлі DOGUE?
Актуальний обсяг торгівлі DOGUE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGUE цього року?
DOGUE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGUE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DOGUE (DOGUE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 886,57
$110 886,57$110 886,57

+0,88%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 934,50
$3 934,50$3 934,50

+1,48%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16856
$0,16856$0,16856

+9,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,85
$191,85$191,85

+0,43%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,5913
$20,5913$20,5913

+33,54%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 934,50
$3 934,50$3 934,50

+1,48%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 886,57
$110 886,57$110 886,57

+0,88%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,85
$191,85$191,85

+0,43%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4353
$2,4353$2,4353

+1,09%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 121,50
$1 121,50$1 121,50

-0,74%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6452
$0,6452$0,6452

+545,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000677
$0,00000677$0,00000677

+280,33%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,39
$54,39$54,39

+120,73%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01948
$0,01948$0,01948

+94,80%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004083
$0,0004083$0,0004083

+92,05%