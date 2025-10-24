Інформація щодо ціни DOGUE (DOGUE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001925 $ 0,00001925 $ 0,00001925 Мін. за 24 год $ 0,000020 $ 0,000020 $ 0,000020 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001925$ 0,00001925 $ 0,00001925 Макс. за 24 год $ 0,000020$ 0,000020 $ 0,000020 Рекордний максимум $ 0,00018453$ 0,00018453 $ 0,00018453 Найнижча ціна $ 0,00001328$ 0,00001328 $ 0,00001328 Зміна ціни (за 1 год) -0,34% Зміна ціни (1 дн.) -0,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +39,03%

Актуальна ціна DOGUE (DOGUE) становить $0,00001959. За останні 24 години DOGUE торгувався між мінімумом у $ 0,00001925 і максимумом у $ 0,000020, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGUE становить $ 0,00018453, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001328.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGUE змінився на -0,34% за останню годину, -0,82% за 24 години та на +39,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DOGUE (DOGUE)

Ринкова капіталізація $ 19,58K$ 19,58K $ 19,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,58K$ 19,58K $ 19,58K Циркуляційне постачання 999,78M 999,78M 999,78M Загальна пропозиція 999 775 588,333782 999 775 588,333782 999 775 588,333782

Поточна ринкова капіталізація DOGUE — $ 19,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGUE — 999,78M, зі загальною пропозицією 999775588.333782. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,58K.