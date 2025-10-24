Інформація щодо ціни Dogstock (DSTOCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,99% Зміна ціни (1 дн.) +8,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,05%

Актуальна ціна Dogstock (DSTOCK) становить --. За останні 24 години DSTOCK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DSTOCK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DSTOCK змінився на +0,99% за останню годину, +8,34% за 24 години та на +5,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dogstock (DSTOCK)

Ринкова капіталізація $ 116,70K$ 116,70K $ 116,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,70K$ 116,70K $ 116,70K Циркуляційне постачання 999,67B 999,67B 999,67B Загальна пропозиція 999 668 620 259,7087 999 668 620 259,7087 999 668 620 259,7087

Поточна ринкова капіталізація Dogstock — $ 116,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DSTOCK — 999,67B, зі загальною пропозицією 999668620259.7087. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,70K.