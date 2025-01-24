Ціна Dogs Rock (DOGSROCK)
Поточна ціна Dogs Rock (DOGSROCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGSROCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogs Rock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.17 USD
- зміна ціни Dogs Rock протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogs Rock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogs Rock до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogs Rock до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogs Rock до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|-5.43%
|60 днів
|$ 0
|-1.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogs Rock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.50%
-7.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogs Rock is a meme project on the Binance Smart Chain platform, inspired by a Tweet by billionaire Elon Musk. DogsRock deducts 10% of each transaction: 2% for marketing, 2% to reward holders, 6% for buyback to help stabilize prices.
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