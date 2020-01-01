Токеноміка Dogs of Elon (DOE) Дізнайтеся ключову інформацію про Dogs of Elon (DOE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dogs of Elon (DOE) The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Офіційний вебсайт: https://dogsofelon.io/ Купити DOE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dogs of Elon (DOE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dogs of Elon (DOE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,14K $ 50,14K $ 50,14K Загальна пропозиція: $ 350,18M $ 350,18M $ 350,18M Циркуляційна пропозиція: $ 350,18M $ 350,18M $ 350,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 50,14K $ 50,14K $ 50,14K Історичний максимум: $ 0,01712076 $ 0,01712076 $ 0,01712076 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014385 $ 0,00014385 $ 0,00014385 Дізнайтеся більше про ціну Dogs of Elon (DOE)

Токеноміка Dogs of Elon (DOE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dogs of Elon (DOE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOE, досліджуйте ціну токена DOE в реальному часі!

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