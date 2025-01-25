Ціна Dogs of Elon (DOE)
Поточна ціна Dogs of Elon (DOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 173.67K USD. Ціна DOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogs of Elon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.51K USD
- зміна ціни Dogs of Elon протягом дня — -18.98%
- циркуляційна пропозиція – 350.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogs of Elon до USD становила $ -0.000116112088750135.
За останні 30 днів зміна ціни Dogs of Elon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogs of Elon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogs of Elon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000116112088750135
|-18.98%
|30 днів
|$ 0
|-50.80%
|60 днів
|$ 0
|-83.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogs of Elon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-18.98%
-41.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.
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