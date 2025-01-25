Сьогоднішня ціна Dogs of Elon (DOE)

Поточна ціна Dogs of Elon (DOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 173.67K USD. Ціна DOE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dogs of Elon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.51K USD

- зміна ціни Dogs of Elon протягом дня — -18.98%

- циркуляційна пропозиція – 350.19M USD

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