Ціна DogPad Finance (DOGPAD)
Поточна ціна DogPad Finance (DOGPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogPad Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD
- зміна ціни DogPad Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogPad Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogPad Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogPad Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogPad Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+134.56%
|60 днів
|$ 0
|+130.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogPad Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The main utility and $DOGPAD “burner” is the LaunchPad, where Shibarium projects can launch their ICOs. But this isn’t all, as DogPad will have a whole ecosystem of utilities for the creation of new tokens on Shibarium: Launchpad: Create ICOs for projects Contract Creation: Deploy contracts without code knowledge Telegram Bot Deployer: Deploy contracts without code knowledge through our telegram bot Farming Pools: Create farming pools for your token, where holders can add liquidity and generate income from holding liquidity tokens Bridge: A simple and known bridge where you can bridge your $BONE from the Ethereum chain to the Shibarium chain, paying a low 0.5% fee which is stored in $DOGPAD’s treasury Locker: One of the fastest utilities to build, and with the correct exposure, one of the most profitables. Team’s will pay $BONE fees to lock their Liquidity tokens or just to create Vestings. Based on the amount of tokens on a new chain, having such utility pre-launch will make us shine from the rest of projects These utilities will generates us an income, which 70% will be used to buy & burn $DOGPAD monthly
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