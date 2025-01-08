Ціна Dognus (DOGNUS)
Поточна ціна Dognus (DOGNUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.95K USD. Ціна DOGNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dognus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.49 USD
- зміна ціни Dognus протягом дня — -6.32%
- циркуляційна пропозиція – 51.75B USD
Отримуйте оновлення цін DOGNUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DOGNUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dognus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dognus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dognus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dognus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.32%
|30 днів
|$ 0
|-4.28%
|60 днів
|$ 0
|+42.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dognus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.32%
-3.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DOGNUS до AUD
A$--
|1 DOGNUS до GBP
￡--
|1 DOGNUS до EUR
€--
|1 DOGNUS до USD
$--
|1 DOGNUS до MYR
RM--
|1 DOGNUS до TRY
₺--
|1 DOGNUS до JPY
¥--
|1 DOGNUS до RUB
₽--
|1 DOGNUS до INR
₹--
|1 DOGNUS до IDR
Rp--
|1 DOGNUS до PHP
₱--
|1 DOGNUS до EGP
￡E.--
|1 DOGNUS до BRL
R$--
|1 DOGNUS до CAD
C$--
|1 DOGNUS до BDT
৳--
|1 DOGNUS до NGN
₦--
|1 DOGNUS до UAH
₴--
|1 DOGNUS до VES
Bs--
|1 DOGNUS до PKR
Rs--
|1 DOGNUS до KZT
₸--
|1 DOGNUS до THB
฿--
|1 DOGNUS до TWD
NT$--
|1 DOGNUS до CHF
Fr--
|1 DOGNUS до HKD
HK$--
|1 DOGNUS до MAD
.د.م--