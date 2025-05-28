Ціна DOGMOM (DOGMOM)
Поточна ціна DOGMOM (DOGMOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,40K USD. Ціна DOGMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGMOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DOGMOM протягом дня — +0,58%
- циркуляційна пропозиція – 909,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGMOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGMOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGMOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGMOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGMOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,63%
+0,58%
+3,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.
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