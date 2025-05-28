Сьогоднішня ціна DOGMOM (DOGMOM)

Поточна ціна DOGMOM (DOGMOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,40K USD. Ціна DOGMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGMOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DOGMOM протягом дня — +0,58%

- циркуляційна пропозиція – 909,03M USD

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