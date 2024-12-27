Сьогоднішня ціна DOGMI (DOGMI)

Поточна ціна DOGMI (DOGMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна DOGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24K USD

- зміна ціни DOGMI протягом дня — -4.22%

- циркуляційна пропозиція – 21.16B USD

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