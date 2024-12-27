Ціна DOGMI (DOGMI)
Поточна ціна DOGMI (DOGMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна DOGMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.24K USD
- зміна ціни DOGMI протягом дня — -4.22%
- циркуляційна пропозиція – 21.16B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGMI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGMI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.22%
|30 днів
|$ 0
|+377.47%
|60 днів
|$ 0
|+420.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-4.22%
+19.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First Dog Meme Coin of the IC. Dogs GMI!
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