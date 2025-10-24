Інформація щодо ціни DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,31% Зміна ціни (1 дн.) +0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,99%

Актуальна ціна DogKing On XLayer (DOGKING) становить --. За останні 24 години DOGKING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGKING становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGKING змінився на -0,31% за останню годину, +0,92% за 24 години та на -6,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DogKing On XLayer (DOGKING)

Ринкова капіталізація $ 15,75K$ 15,75K $ 15,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,75K$ 15,75K $ 15,75K Циркуляційне постачання 210,00B 210,00B 210,00B Загальна пропозиція 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DogKing On XLayer — $ 15,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGKING — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,75K.