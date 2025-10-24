Актуальна ціна DogKing On XLayer сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGKING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGKING на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DogKing On XLayer сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGKING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGKING на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOGKING

Інформація про ціну DOGKING

Whitepaper DOGKING

Офіційний вебсайт DOGKING

Токеноміка DOGKING

Прогноз ціни DOGKING

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DogKing On XLayer

Ціна DogKing On XLayer (DOGKING)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGKING до USD:

--
----
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DogKing On XLayer (DOGKING) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DogKing On XLayer (DOGKING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,31%

+0,92%

-6,99%

-6,99%

Актуальна ціна DogKing On XLayer (DOGKING) становить --. За останні 24 години DOGKING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGKING становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGKING змінився на -0,31% за останню годину, +0,92% за 24 години та на -6,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DogKing On XLayer (DOGKING)

$ 15,75K
$ 15,75K$ 15,75K

--
----

$ 15,75K
$ 15,75K$ 15,75K

210,00B
210,00B 210,00B

210 000 000 000,0
210 000 000 000,0 210 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DogKing On XLayer — $ 15,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGKING — 210,00B, зі загальною пропозицією 210000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,75K.

Історія ціни DogKing On XLayer (DOGKING) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogKing On XLayer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogKing On XLayer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogKing On XLayer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogKing On XLayer до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,92%
30 днів$ 0-64,19%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке DogKing On XLayer (DOGKING)

DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DogKing On XLayer (DOGKING)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DogKing On XLayer (USD)

Скільки коштуватиме DogKing On XLayer (DOGKING) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DogKing On XLayer (DOGKING) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DogKing On XLayer.

Перегляньте прогноз ціни DogKing On XLayer вже зараз!

DOGKING до місцевих валют

Токеноміка DogKing On XLayer (DOGKING)

Розуміння токеноміки DogKing On XLayer (DOGKING) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGKING зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DogKing On XLayer (DOGKING)

Скільки сьогодні коштує DogKing On XLayer (DOGKING)?
Актуальна ціна DOGKING у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGKING до USD?
Поточна ціна DOGKING до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DogKing On XLayer?
Ринкова капіталізація DOGKING — $ 15,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGKING?
Циркуляційна пропозиція DOGKING — 210,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGKING?
DOGKING досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGKING?
Історична мінімальна ціна DOGKING становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOGKING?
Актуальний обсяг торгівлі DOGKING за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGKING цього року?
DOGKING може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGKING для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DogKing On XLayer (DOGKING)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.