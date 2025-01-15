Ціна Dogius Maximus (DOGIUS)
Поточна ціна Dogius Maximus (DOGIUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 354.15K USD. Ціна DOGIUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogius Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.17K USD
- зміна ціни Dogius Maximus протягом дня — -16.76%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogius Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.76%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogius Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
-16.76%
-70.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.
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