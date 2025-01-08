Ціна Dogira (DOGIRA)
Поточна ціна Dogira (DOGIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.05K USD. Ціна DOGIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogira:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21 USD
- зміна ціни Dogira протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 736.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogira до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogira до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogira до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ 0
|-30.31%
|60 днів
|$ 0
|+34.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.04%
+13.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogira is a cryptocurrency token focused on creating gaming ecosystems, software development kits for integration onto the blockchain and utility based NFTs
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