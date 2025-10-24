Інформація щодо ціни doginhood (DIH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,27%

Актуальна ціна doginhood (DIH) становить --. За останні 24 години DIH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DIH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DIH змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо doginhood (DIH)

Ринкова капіталізація $ 5,22K$ 5,22K $ 5,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,22K$ 5,22K $ 5,22K Циркуляційне постачання 999,48M 999,48M 999,48M Загальна пропозиція 999 480 121,057036 999 480 121,057036 999 480 121,057036

Поточна ринкова капіталізація doginhood — $ 5,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DIH — 999,48M, зі загальною пропозицією 999480121.057036. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,22K.