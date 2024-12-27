Сьогоднішня ціна dogi (DOGI)

Поточна ціна dogi (DOGI) сьогодні становить 0.642129 USD з ринковою капіталізацією $ 13.48M USD. Ціна DOGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dogi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.11K USD

- зміна ціни dogi протягом дня — +11.22%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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