Ціна dogi (DOGI)
Поточна ціна dogi (DOGI) сьогодні становить 0.642129 USD з ринковою капіталізацією $ 13.48M USD. Ціна DOGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dogi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.11K USD
- зміна ціни dogi протягом дня — +11.22%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dogi до USD становила $ +0.064764.
За останні 30 днів зміна ціни dogi до USD становила $ -0.2712905769.
За останні 60 днів зміна ціни dogi до USD становила $ -0.3443213849.
За останні 90 днів зміна ціни dogi до USD становила $ -0.2230398441137271.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.064764
|+11.22%
|30 днів
|$ -0.2712905769
|-42.24%
|60 днів
|$ -0.3443213849
|-53.62%
|90 днів
|$ -0.2230398441137271
|-25.77%
Останній аналіз цін dogi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.80%
+11.22%
-2.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history
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