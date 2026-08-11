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Поточна ціна DOGGY COIN сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DOGGY становить 42 099 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGGY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DOGGY COIN сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація DOGGY становить 42 099 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGGY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DOGGY

Інформація про ціну DOGGY

Що таке DOGGY

Офіційний вебсайт DOGGY

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Ціна DOGGY COIN (DOGGY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGGY до USD:

$0,000000000100071
$0,000000000100071$0,000000000100071
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DOGGY COIN (DOGGY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DOGGY COIN

Поточна ціна DOGGY COIN (DOGGY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGGY до USD становить $ 0 за DOGGY.

DOGGY COIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 099, з циркуляційною пропозицією у 420,69T DOGGY. Протягом останніх 24 годин DOGGY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGGY змінився на -- за останню годину та на +3,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DOGGY COIN (DOGGY)

$ 42,10K
$ 42,10K$ 42,10K

--
----

$ 42,10K
$ 42,10K$ 42,10K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DOGGY COIN — $ 42,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGGY — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,10K.

Історія ціни DOGGY COIN у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3,26%

+3,26%

Історія ціни DOGGY COIN (DOGGY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGGY COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGGY COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGGY COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGGY COIN до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-5,09%
60 днів$ 0+12,43%
90 днів----

Прогноз ціни DOGGY COIN

Прогноз ціни DOGGY COIN (DOGGY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DOGGY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни DOGGY COIN (DOGGY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DOGGY COIN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DOGGY COIN у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DOGGY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DOGGY COIN.

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Ресурс DOGGY COIN (DOGGY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Про DOGGY COIN

Яка зараз ціна DOGGY COIN?

DOGGY COIN торгується по ₴, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг DOGGY?

З ринковою капіталізацією ₴1855921.28065086720000, DOGGY займає #7283 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів DOGGY COIN генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість DOGGY?

На відкритому ринку обігується 420690000000000.0 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

DOGGY COIN коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, що відображає щоденну волатильність.

Як DOGGY COIN порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на DOGGY?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться DOGGY у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про DOGGY COIN

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:03:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DOGGY COIN (DOGGY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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