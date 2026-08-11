Сьогоднішня ціна DOGGY COIN

Поточна ціна DOGGY COIN (DOGGY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGGY до USD становить $ 0 за DOGGY.

DOGGY COIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 099, з циркуляційною пропозицією у 420,69T DOGGY. Протягом останніх 24 годин DOGGY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGGY змінився на -- за останню годину та на +3,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DOGGY COIN (DOGGY)

Ринкова капіталізація $ 42,10K$ 42,10K $ 42,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,10K$ 42,10K $ 42,10K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DOGGY COIN — $ 42,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGGY — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,10K.