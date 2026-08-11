Сьогоднішня ціна Doggy

Поточна ціна Doggy (DOGGY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGGY до USD становить $ 0 за DOGGY.

Doggy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 154 838, з циркуляційною пропозицією у 2,25B DOGGY. Протягом останніх 24 годин DOGGY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02948903, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGGY змінився на -- за останню годину та на +2,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Doggy (DOGGY)

Ринкова капіталізація $ 154,84K$ 154,84K $ 154,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 154,84K$ 154,84K $ 154,84K Циркуляційне постачання 2,25B 2,25B 2,25B Загальна пропозиція 2 250 595 564,23979 2 250 595 564,23979 2 250 595 564,23979

Поточна ринкова капіталізація Doggy — $ 154,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGGY — 2,25B, зі загальною пропозицією 2250595564.23979. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 154,84K.