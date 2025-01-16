Ціна Dogggo (DOGGGO)
Поточна ціна Dogggo (DOGGGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGGGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogggo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.71 USD
- зміна ціни Dogggo протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogggo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogggo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogggo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogggo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ 0
|+0.73%
|60 днів
|$ 0
|+47.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogggo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+0.78%
-1.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DOGGGO is the funniest meme token since 2021. We are grateful to those who contributed to the growth of the project and also to those who dumped all. We are working to give to our lovely deformed dog the opportunity to become a crypto-legend. Dogggo needs love and the world needs Dogggo.
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