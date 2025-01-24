Ціна Doggensnout (DOGGS)
Поточна ціна Doggensnout (DOGGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doggensnout:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.24 USD
- зміна ціни Doggensnout протягом дня — +1.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doggensnout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doggensnout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doggensnout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doggensnout до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.32%
|30 днів
|$ 0
|+15.66%
|60 днів
|$ 0
|-9.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doggensnout: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.14%
+1.32%
+13.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Matt Furie, famous for creating the iconic Pepe the Frog, has watched his character become a staple in various internet communities. But Furie's genius doesn't stop at Pepe. Enter the Doggensnout Skeptic, the ultimate Pepe killer. In the cutthroat world of digital and meme culture, where Pepe tokens have gained traction, the Doggensnout Skeptic is here to disrupt the scene.
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