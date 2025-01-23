Ціна Doggacoin (DOGGA)
Поточна ціна Doggacoin (DOGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doggacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.86 USD
- зміна ціни Doggacoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doggacoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doggacoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doggacoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doggacoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-23.54%
|60 днів
|$ 0
|-16.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doggacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogggacoin (DOGGA) is a Chinese-themed meme featuring a Shiba Inu dog wearing a traditional Chinese hat, symbolizing prosperity and cultural pride. With a vibrant community and unique branding, DOGGA aims to bring fun and innovation to the world of memes.
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