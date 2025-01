Що таке DogeZilla ( ZILLA)

DogeZilla is focused on providing the crypto world with Next-generation Web 3.0 DeFi Wallet and Multichain Swap. It is also the most fierce creature in crypto space and also the king of memecoins. DogeZilla is for the people of the world, rich or poor.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DogeZilla (ZILLA) Whitepaper Офіційний вебсайт