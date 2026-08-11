Сьогоднішня ціна DogeVerse

Поточна ціна DogeVerse (DOGEVERSE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGEVERSE до USD становить $ 0 за DOGEVERSE.

DogeVerse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 298 778, з циркуляційною пропозицією у 200,00B DOGEVERSE. Протягом останніх 24 годин DOGEVERSE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGEVERSE змінився на +0,24% за останню годину та на -1,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DogeVerse (DOGEVERSE)

Ринкова капіталізація $ 298,78K$ 298,78K $ 298,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 298,78K$ 298,78K $ 298,78K Циркуляційне постачання 200,00B 200,00B 200,00B Загальна пропозиція 200 000 000 000,0 200 000 000 000,0 200 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DogeVerse — $ 298,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGEVERSE — 200,00B, зі загальною пропозицією 200000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 298,78K.