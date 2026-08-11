Сьогоднішня ціна Dogeus Maximus

Поточна ціна Dogeus Maximus (DOGEUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGEUS до USD становить $ 0 за DOGEUS.

Dogeus Maximus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 329 080, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DOGEUS. Протягом останніх 24 годин DOGEUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00677485, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGEUS змінився на +0,15% за останню годину та на -17,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,03K.

Ринкова інформація щодо Dogeus Maximus (DOGEUS)

Ринкова капіталізація $ 329,08K$ 329,08K $ 329,08K Обсяг (за 24 год) $ 7,03K$ 7,03K $ 7,03K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 329,08K$ 329,08K $ 329,08K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dogeus Maximus — $ 329,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,03K. Циркуляційна пропозиція DOGEUS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 329,08K.