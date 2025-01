Що таке DogeSquatch ( SQUOGE)

Our mission: To build a community of free thinkers that utilize the blockchain to document evidence and testimonials of strange & unexplained events, ranging from aliens & cryptids to time travel & quantum theory. We aim to record items on the blockchain because they are immutable and unchangeable, practically conspiracy free & cover-up proof. If the blockchain existed at the time of the Roswell crash, there never would have been any doubt.

Ресурс DogeSquatch (SQUOGE) Whitepaper Офіційний вебсайт