Ціна DogeSquatch (SQUOGE)
Поточна ціна DogeSquatch (SQUOGE) сьогодні становить 0.00189666 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SQUOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeSquatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.89 USD
- зміна ціни DogeSquatch протягом дня — +6.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeSquatch до USD становила $ +0.00011016.
За останні 30 днів зміна ціни DogeSquatch до USD становила $ -0.0004071121.
За останні 60 днів зміна ціни DogeSquatch до USD становила $ +0.0008112380.
За останні 90 днів зміна ціни DogeSquatch до USD становила $ +0.0000685170649863152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011016
|+6.17%
|30 днів
|$ -0.0004071121
|-21.46%
|60 днів
|$ +0.0008112380
|+42.77%
|90 днів
|$ +0.0000685170649863152
|+3.75%
Останній аналіз цін DogeSquatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+6.17%
-7.82%
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|1 SQUOGE до AUD
A$0.0030536226
|1 SQUOGE до GBP
￡0.0015362946
|1 SQUOGE до EUR
€0.0018397602
|1 SQUOGE до USD
$0.00189666
|1 SQUOGE до MYR
RM0.00853497
|1 SQUOGE до TRY
₺0.0672745302
|1 SQUOGE до JPY
¥0.29967228
|1 SQUOGE до RUB
₽0.1960387776
|1 SQUOGE до INR
₹0.1640800566
|1 SQUOGE до IDR
Rp31.0927819104
|1 SQUOGE до PHP
₱0.1113718752
|1 SQUOGE до EGP
￡E.0.095686497
|1 SQUOGE до BRL
R$0.011474793
|1 SQUOGE до CAD
C$0.0027122238
|1 SQUOGE до BDT
৳0.2306907558
|1 SQUOGE до NGN
₦2.9451146814
|1 SQUOGE до UAH
₴0.0802476846
|1 SQUOGE до VES
Bs0.10052298
|1 SQUOGE до PKR
Rs0.528599142
|1 SQUOGE до KZT
₸1.0067091948
|1 SQUOGE до THB
฿0.0657761688
|1 SQUOGE до TWD
NT$0.0625518468
|1 SQUOGE до CHF
Fr0.0017259606
|1 SQUOGE до HKD
HK$0.0147560148
|1 SQUOGE до MAD
.د.م0.0190993662