Ціна DogeShrek (DOGESHREK)
Поточна ціна DogeShrek (DOGESHREK) сьогодні становить 0.00571312 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGESHREK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeShrek:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95 USD
- зміна ціни DogeShrek протягом дня — +12.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeShrek до USD становила $ +0.00062127.
За останні 30 днів зміна ціни DogeShrek до USD становила $ +0.0003005192.
За останні 60 днів зміна ціни DogeShrek до USD становила $ -0.0003891771.
За останні 90 днів зміна ціни DogeShrek до USD становила $ +0.002940182565951833.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00062127
|+12.20%
|30 днів
|$ +0.0003005192
|+5.26%
|60 днів
|$ -0.0003891771
|-6.81%
|90 днів
|$ +0.002940182565951833
|+106.03%
Останній аналіз цін DogeShrek: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
+12.20%
-31.37%
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|1 DOGESHREK до AUD
A$0.0091981232
|1 DOGESHREK до GBP
￡0.0046276272
|1 DOGESHREK до EUR
€0.0055417264
|1 DOGESHREK до USD
$0.00571312
|1 DOGESHREK до MYR
RM0.02570904
|1 DOGESHREK до TRY
₺0.2026443664
|1 DOGESHREK до JPY
¥0.90267296
|1 DOGESHREK до RUB
₽0.5905080832
|1 DOGESHREK до INR
₹0.4942420112
|1 DOGESHREK до IDR
Rp93.6576899328
|1 DOGESHREK до PHP
₱0.3354744064
|1 DOGESHREK до EGP
￡E.0.288226904
|1 DOGESHREK до BRL
R$0.034564376
|1 DOGESHREK до CAD
C$0.0081697616
|1 DOGESHREK до BDT
৳0.6948867856
|1 DOGESHREK до NGN
₦8.8712756048
|1 DOGESHREK до UAH
₴0.2417221072
|1 DOGESHREK до VES
Bs0.30279536
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Rs1.592246544
|1 DOGESHREK до KZT
₸3.0324098336
|1 DOGESHREK до THB
฿0.1981310016
|1 DOGESHREK до TWD
NT$0.1884186976
|1 DOGESHREK до CHF
Fr0.0051989392
|1 DOGESHREK до HKD
HK$0.0444480736
|1 DOGESHREK до MAD
.د.م0.0575311184