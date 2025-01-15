Сьогоднішня ціна DogeShrek (DOGESHREK)

Поточна ціна DogeShrek (DOGESHREK) сьогодні становить 0.00571312 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGESHREK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogeShrek:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.95 USD

- зміна ціни DogeShrek протягом дня — +12.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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