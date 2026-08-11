Сьогоднішня ціна Dogeshit

Поточна ціна Dogeshit (SHIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIT до USD становить $ 0 за SHIT.

Dogeshit наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 195 568, з циркуляційною пропозицією у 420,69B SHIT. Протягом останніх 24 годин SHIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIT змінився на +0,28% за останню годину та на -20,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dogeshit (SHIT)

Ринкова капіталізація $ 195,57K$ 195,57K $ 195,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 195,57K$ 195,57K $ 195,57K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dogeshit — $ 195,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIT — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 195,57K.