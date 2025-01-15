Ціна Dogeon (DON)
Поточна ціна Dogeon (DON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogeon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.44 USD
- зміна ціни Dogeon протягом дня — +7.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogeon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogeon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogeon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogeon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.77%
|30 днів
|$ 0
|-24.83%
|60 днів
|$ 0
|+15.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogeon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+7.77%
-8.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogeon is our first Play-to-Earn game, a project that brings joys and income to anyone out there. The project has been nested since early 2021. After lots of brainstorming and idea gathering, we decided to bring Dogeon to life and started the first line of code in March 2021. Dogeon is a Play-to-earn Dog Breeding and Racing NFT game built on Avalanche.
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