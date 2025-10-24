Актуальна ціна Dogenarii coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGENARII до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGENARII на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dogenarii coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOGENARII до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOGENARII на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOGENARII

Інформація про ціну DOGENARII

Офіційний вебсайт DOGENARII

Токеноміка DOGENARII

Прогноз ціни DOGENARII

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Dogenarii coin

Ціна Dogenarii coin (DOGENARII)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGENARII до USD:

--
----
-0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dogenarii coin (DOGENARII) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dogenarii coin (DOGENARII) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,53%

-0,50%

+0,07%

+0,07%

Актуальна ціна Dogenarii coin (DOGENARII) становить --. За останні 24 години DOGENARII торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOGENARII становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOGENARII змінився на +0,53% за останню годину, -0,50% за 24 години та на +0,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dogenarii coin (DOGENARII)

$ 24,90K
$ 24,90K$ 24,90K

--
----

$ 24,90K
$ 24,90K$ 24,90K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dogenarii coin — $ 24,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGENARII — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,90K.

Історія ціни Dogenarii coin (DOGENARII) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogenarii coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogenarii coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogenarii coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogenarii coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,50%
30 днів$ 0-50,63%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Dogenarii coin (DOGENARII)

DOGENARII is a community-driven meme token built for fun, culture, and innovation. Backed by a passionate CTO-led team, DOGENARII blends humor with blockchain technology, creating a unique space in the meme coin universe. Inspired by internet culture and fueled by community spirit, DOGENARII aims to grow through transparency, creativity, and decentralized engagement. With no pre-sale or hidden agendas, it's built for the people, by the people — a true meme token for the next generation of crypto enthusiasts.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Dogenarii coin (DOGENARII)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Dogenarii coin (USD)

Скільки коштуватиме Dogenarii coin (DOGENARII) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dogenarii coin (DOGENARII) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dogenarii coin.

Перегляньте прогноз ціни Dogenarii coin вже зараз!

DOGENARII до місцевих валют

Токеноміка Dogenarii coin (DOGENARII)

Розуміння токеноміки Dogenarii coin (DOGENARII) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOGENARII зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dogenarii coin (DOGENARII)

Скільки сьогодні коштує Dogenarii coin (DOGENARII)?
Актуальна ціна DOGENARII у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOGENARII до USD?
Поточна ціна DOGENARII до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dogenarii coin?
Ринкова капіталізація DOGENARII — $ 24,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOGENARII?
Циркуляційна пропозиція DOGENARII — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOGENARII?
DOGENARII досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOGENARII?
Історична мінімальна ціна DOGENARII становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOGENARII?
Актуальний обсяг торгівлі DOGENARII за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOGENARII цього року?
DOGENARII може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOGENARII для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:53:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dogenarii coin (DOGENARII)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.