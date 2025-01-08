Ціна DogemonGo (DOGO)
Поточна ціна DogemonGo (DOGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.55K USD. Ціна DOGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogemonGo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.46 USD
- зміна ціни DogemonGo протягом дня — -7.08%
- циркуляційна пропозиція – 104.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogemonGo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogemonGo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogemonGo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogemonGo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.08%
|30 днів
|$ 0
|-60.78%
|60 днів
|$ 0
|-79.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogemonGo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-7.08%
+14.42%
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