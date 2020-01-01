Токеноміка DogeLumens (DXLM) Дізнайтеся ключову інформацію про DogeLumens (DXLM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DogeLumens (DXLM) Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond. Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse. Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives. Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable. The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members! Офіційний вебсайт: https://dogelumens.com/ Купити DXLM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DogeLumens (DXLM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DogeLumens (DXLM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 133,70B $ 133,70B $ 133,70B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 19,27M $ 19,27M $ 19,27M Історичний максимум: $ 0,01001363 $ 0,01001363 $ 0,01001363 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014411 $ 0,00014411 $ 0,00014411 Дізнайтеся більше про ціну DogeLumens (DXLM)

Токеноміка DogeLumens (DXLM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DogeLumens (DXLM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DXLM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DXLM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DXLM, досліджуйте ціну токена DXLM в реальному часі!

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