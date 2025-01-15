Ціна DogeLumens (DXLM)
Поточна ціна DogeLumens (DXLM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeLumens:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.65K USD
- зміна ціни DogeLumens протягом дня — +5.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeLumens до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogeLumens до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogeLumens до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogeLumens до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.84%
|30 днів
|$ 0
|+33.13%
|60 днів
|$ 0
|+126.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogeLumens: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+5.84%
+8.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond. Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse. Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives. Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable. The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members!
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