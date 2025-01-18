Сьогоднішня ціна DOGELINK (DOGER)

Поточна ціна DOGELINK (DOGER) сьогодні становить 0.02805813 USD з ринковою капіталізацією $ 28.63M USD. Ціна DOGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOGELINK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.45M USD

- зміна ціни DOGELINK протягом дня — +21.57%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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