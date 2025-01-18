Ціна DOGELINK (DOGER)
Поточна ціна DOGELINK (DOGER) сьогодні становить 0.02805813 USD з ринковою капіталізацією $ 28.63M USD. Ціна DOGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGELINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.45M USD
- зміна ціни DOGELINK протягом дня — +21.57%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGELINK до USD становила $ +0.00497755.
За останні 30 днів зміна ціни DOGELINK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGELINK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGELINK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00497755
|+21.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGELINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.50%
+21.57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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