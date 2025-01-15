Ціна Dogelana (DGLN)
Поточна ціна Dogelana (DGLN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGLN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogelana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 170.86 USD
- зміна ціни Dogelana протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogelana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogelana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogelana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogelana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.58%
|30 днів
|$ 0
|-48.93%
|60 днів
|$ 0
|-70.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogelana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+0.58%
-6.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogelana is a Shiba Inu-inspired token built on Solana. Dogelana aims to donate millions to animal charities and shelters around the world as the project grows. Featuring exclusive 3D NFTs, play-to-earn games, and a booming community, Dogelana is ready for the future. Transparency, honesty, and consistency are at the core of Dogelana. This original concept and killer application of the immensely powerful Solana blockchain has positioned us to heel and stay as the leading Shiba Inu of Solana. There will be imposters; There will be competitors; But there is only one true Dogelana.
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