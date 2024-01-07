Ціна Dogei (DOGEI)
Поточна ціна Dogei (DOGEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.33K USD. Ціна DOGEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 763.24 USD
- зміна ціни Dogei протягом дня — -1.66%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dogei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dogei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.66%
|30 днів
|$ 0
|-44.81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-1.66%
-37.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.
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