Сьогоднішня ціна Dogei (DOGEI)

Поточна ціна Dogei (DOGEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.33K USD. Ціна DOGEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dogei:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 763.24 USD

- зміна ціни Dogei протягом дня — -1.66%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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