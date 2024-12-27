Ціна DogeGF (DOGEGF)
Поточна ціна DogeGF (DOGEGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна DOGEGF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeGF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD
- зміна ціни DogeGF протягом дня — -10.92%
- циркуляційна пропозиція – 27,518.48T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeGF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogeGF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogeGF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogeGF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.92%
|30 днів
|$ 0
|-4.18%
|60 днів
|$ 0
|+58.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogeGF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-10.92%
+6.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users.
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