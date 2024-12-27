Сьогоднішня ціна DogeGF (DOGEGF)

Поточна ціна DogeGF (DOGEGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна DOGEGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogeGF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD

- зміна ціни DogeGF протягом дня — -10.92%

- циркуляційна пропозиція – 27,518.48T USD

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