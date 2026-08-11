Сьогоднішня ціна DogeFork

Поточна ціна DogeFork (DORK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DORK до USD становить $ 0 за DORK.

DogeFork наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 619,92, з циркуляційною пропозицією у 149,73B DORK. Протягом останніх 24 годин DORK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DORK змінився на +0,37% за останню годину та на +2,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DogeFork (DORK)

Ринкова капіталізація $ 13,62K$ 13,62K $ 13,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,62K$ 13,62K $ 13,62K Циркуляційне постачання 149,73B 149,73B 149,73B Загальна пропозиція 149 726 754 171,1573 149 726 754 171,1573 149 726 754 171,1573

Поточна ринкова капіталізація DogeFork — $ 13,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DORK — 149,73B, зі загальною пропозицією 149726754171.1573. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,62K.