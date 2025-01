Що таке DogeFood ( DOGEFOOD)

This is a charity dog protection project. We are committed to making a dog charity organization to help every stray dog build their home. This project will gather: NFTs, gamefi, mining, swap concepts. We are building a stong community in the beginning of the DogeFood, finding more consensus in order to stabilize the team funding for furter development of Dog charity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DogeFood (DOGEFOOD) Офіційний вебсайт