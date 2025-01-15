Ціна DogeFood (DOGEFOOD)
Поточна ціна DogeFood (DOGEFOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGEFOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeFood:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD
- зміна ціни DogeFood протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeFood до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogeFood до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DogeFood до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DogeFood до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.64%
|60 днів
|$ 0
|+1.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DogeFood: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a charity dog protection project. We are committed to making a dog charity organization to help every stray dog build their home. This project will gather: NFTs, gamefi, mining, swap concepts. We are building a stong community in the beginning of the DogeFood, finding more consensus in order to stabilize the team funding for furter development of Dog charity.
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