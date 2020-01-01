Токеноміка DogeFather (THE DOGEFATHER) Дізнайтеся ключову інформацію про DogeFather (THE DOGEFATHER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DogeFather (THE DOGEFATHER) The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin. Офіційний вебсайт: https://thedogefathercto.xyz Купити THE DOGEFATHER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DogeFather (THE DOGEFATHER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DogeFather (THE DOGEFATHER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 350,52K $ 350,52K $ 350,52K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 350,52K $ 350,52K $ 350,52K Історичний максимум: $ 0,00764183 $ 0,00764183 $ 0,00764183 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035065 $ 0,00035065 $ 0,00035065 Дізнайтеся більше про ціну DogeFather (THE DOGEFATHER)

Токеноміка DogeFather (THE DOGEFATHER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DogeFather (THE DOGEFATHER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THE DOGEFATHER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THE DOGEFATHER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THE DOGEFATHER, досліджуйте ціну токена THE DOGEFATHER в реальному часі!

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