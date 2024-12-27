Ціна Dogefather (DOGEFATHER)
Поточна ціна Dogefather (DOGEFATHER) сьогодні становить 0.0012198 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна DOGEFATHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dogefather:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.07K USD
- зміна ціни Dogefather протягом дня — +34.86%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dogefather до USD становила $ +0.0003153.
За останні 30 днів зміна ціни Dogefather до USD становила $ -0.0000315797.
За останні 60 днів зміна ціни Dogefather до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dogefather до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003153
|+34.86%
|30 днів
|$ -0.0000315797
|-2.58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dogefather: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+34.86%
+37.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by Elon Musk’s vision of “The Dogefather,” this meme project blends the iconic themes of The Godfather with the playful and innovative spirit of the Dogecoin community. It’s a humorous tribute to crypto culture, using memes to engage and unite users worldwide. With a nod to cinematic history, we aim to bring laughter and fun into the crypto space, embracing decentralization and community empowerment.
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