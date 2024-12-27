Сьогоднішня ціна Dogefather (DOGEFATHER)

Поточна ціна Dogefather (DOGEFATHER) сьогодні становить 0.0012198 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна DOGEFATHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dogefather:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.07K USD

- зміна ціни Dogefather протягом дня — +34.86%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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