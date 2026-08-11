Сьогоднішня ціна Dogecoin20

Поточна ціна Dogecoin20 (DOGE20) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGE20 до USD становить $ 0 за DOGE20.

Dogecoin20 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 138 885, з циркуляційною пропозицією у 140,00B DOGE20. Протягом останніх 24 годин DOGE20 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DOGE20 змінився на +0,42% за останню годину та на +2,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dogecoin20 (DOGE20)

Ринкова капіталізація $ 138,89K$ 138,89K $ 138,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 138,89K$ 138,89K $ 138,89K Циркуляційне постачання 140,00B 140,00B 140,00B Загальна пропозиція 140 000 000 000,0 140 000 000 000,0 140 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Dogecoin20 — $ 138,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOGE20 — 140,00B, зі загальною пропозицією 140000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 138,89K.