Сьогоднішня ціна Dogechain

Поточна ціна Dogechain (DC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DC до USD становить $ 0 за DC.

Dogechain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,061,739, з циркуляційною пропозицією у 96.92B DC. Протягом останніх 24 годин DC торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00462755, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DC змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Dogechain (DC)

Ринкова капіталізація $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Циркуляційне постачання 96.92B 96.92B 96.92B Загальна пропозиція 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423

Поточна ринкова капіталізація Dogechain — $ 2.06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DC — 96.92B, зі загальною пропозицією 169576384737.7423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.61M.