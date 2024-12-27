Сьогоднішня ціна Dogecast (DOGECAST)

Поточна ціна Dogecast (DOGECAST) сьогодні становить 0.01190422 USD з ринковою капіталізацією $ 11.92M USD. Ціна DOGECAST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dogecast:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 598.39K USD

- зміна ціни Dogecast протягом дня — -4.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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