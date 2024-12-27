Ціна DogeCash (DOGEC)
Поточна ціна DogeCash (DOGEC) сьогодні становить 0.01229712 USD з ринковою капіталізацією $ 231.66K USD. Ціна DOGEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeCash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.21 USD
- зміна ціни DogeCash протягом дня — -2.77%
- циркуляційна пропозиція – 18.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeCash до USD становила $ -0.0003511676948232.
За останні 30 днів зміна ціни DogeCash до USD становила $ -0.0031727614.
За останні 60 днів зміна ціни DogeCash до USD становила $ +0.0052292469.
За останні 90 днів зміна ціни DogeCash до USD становила $ +0.004508000263549633.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003511676948232
|-2.77%
|30 днів
|$ -0.0031727614
|-25.80%
|60 днів
|$ +0.0052292469
|+42.52%
|90 днів
|$ +0.004508000263549633
|+57.88%
Останній аналіз цін DogeCash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-2.77%
-1.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance.
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