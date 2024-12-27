Сьогоднішня ціна DogeCash (DOGEC)

Поточна ціна DogeCash (DOGEC) сьогодні становить 0.01229712 USD з ринковою капіталізацією $ 231.66K USD. Ціна DOGEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogeCash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.21 USD

- зміна ціни DogeCash протягом дня — -2.77%

- циркуляційна пропозиція – 18.83M USD

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