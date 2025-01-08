Сьогоднішня ціна DogeBoy (DOGB)

Поточна ціна DogeBoy (DOGB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.18K USD. Ціна DOGB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DogeBoy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.81 USD

- зміна ціни DogeBoy протягом дня — -9.66%

- циркуляційна пропозиція – 1.20T USD

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