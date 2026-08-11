Яка зараз ціна DogeBonk?

DogeBonk торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як DOBO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо DOBO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як DogeBonk виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed?

У сегменті Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed DOBO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація DogeBonk?

Ринкова капіталізація ₴6652908.43738767360000 розташовує DOBO на #5141 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують DOBO?

DogeBonk згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку DOBO?

З 420690000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.