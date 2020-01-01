Токеноміка DOGEai ($DOGEAI) Дізнайтеся ключову інформацію про DOGEai ($DOGEAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOGEai ($DOGEAI) DOGEai is an autonomous AI agent designed to analyze and uncover waste and inefficiencies in government spending and policy decisions. By processing and summarizing U.S. Congressional bills, DOGEai transforms complex, inaccessible legislation into easily digestible insights for the public. This empowers citizens to engage with critical policy issues and fosters greater accountability. DOGEai envisions a future where transparent and accessible government data fuels innovation, research, and public engagement. Офіційний вебсайт: https://dogeai.info/ Купити $DOGEAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOGEai ($DOGEAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOGEai ($DOGEAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M Загальна пропозиція: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Циркуляційна пропозиція: $ 779.52M $ 779.52M $ 779.52M FDV (повністю розведена вартість): $ 18.56M $ 18.56M $ 18.56M Історичний максимум: $ 0.119063 $ 0.119063 $ 0.119063 Історичний мінімум: $ 0.00573712 $ 0.00573712 $ 0.00573712 Поточна ціна: $ 0.01856606 $ 0.01856606 $ 0.01856606 Дізнайтеся більше про ціну DOGEai ($DOGEAI)

Токеноміка DOGEai ($DOGEAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOGEai ($DOGEAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $DOGEAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DOGEAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DOGEAI, досліджуйте ціну токена $DOGEAI в реальному часі!

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