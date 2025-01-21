Ціна DogeAi (DOGEAI)
Поточна ціна DogeAi (DOGEAI) сьогодні становить 0.00006467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DogeAi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 470.68 USD
- зміна ціни DogeAi протягом дня — -3.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DogeAi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DogeAi до USD становила $ -0.0000119763.
За останні 60 днів зміна ціни DogeAi до USD становила $ -0.0000089535.
За останні 90 днів зміна ціни DogeAi до USD становила $ -0.00000567067072120998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.50%
|30 днів
|$ -0.0000119763
|-18.51%
|60 днів
|$ -0.0000089535
|-13.84%
|90 днів
|$ -0.00000567067072120998
|-8.06%
Останній аналіз цін DogeAi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-3.50%
-3.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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