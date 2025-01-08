Ціна Doge2 (CAESAR)
Поточна ціна Doge2 (CAESAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.79K USD. Ціна CAESAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.52 USD
- зміна ціни Doge2 протягом дня — -6.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge2 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.01%
|30 днів
|$ 0
|-25.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-6.01%
+1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.
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