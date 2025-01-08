Сьогоднішня ціна Doge2 (CAESAR)

Поточна ціна Doge2 (CAESAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.79K USD. Ціна CAESAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.52 USD

- зміна ціни Doge2 протягом дня — -6.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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