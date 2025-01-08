Ціна Doge Token (DOGET)
Поточна ціна Doge Token (DOGET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Doge Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00K USD
- зміна ціни Doge Token протягом дня — +2.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Doge Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Doge Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Doge Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Doge Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.74%
|30 днів
|$ 0
|-35.66%
|60 днів
|$ 0
|-9.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Doge Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+2.74%
+60.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Stellar. We saw a lot of opportunities with Dogecoin, but due to it’s shrinking community we build an alternative: Doge Token.
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