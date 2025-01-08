Сьогоднішня ціна Doge Token (DOGET)

Поточна ціна Doge Token (DOGET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Doge Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00K USD

- зміна ціни Doge Token протягом дня — +2.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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