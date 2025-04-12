Ціна DOGE ROCKET (ROCKET)
Поточна ціна DOGE ROCKET (ROCKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74.48K USD. Ціна ROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOGE ROCKET:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DOGE ROCKET протягом дня — -34.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOGE ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOGE ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOGE ROCKET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOGE ROCKET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-34.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOGE ROCKET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.43%
-34.92%
-88.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon!
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