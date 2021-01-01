Токеноміка Doge Protocol (DOGEP) Дізнайтеся ключову інформацію про Doge Protocol (DOGEP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Doge Protocol (DOGEP) What Is Doge Protocol? Doge Protocol is an upcoming platform consisting of decentralized networks, smart contracts and apps. The primary component of this platform will be a quantum-resistant blockchain that supports smart contracts, satellite chains & tokens. In order to secure Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from quantum computer threats (Y2Q problem), Doge Protocol will multi-fork these blockchains along with the DogeP tokens, to create one large quantum resistant blockchain. Doge Protocol is a community driven initiative. What is the vision of Doge Protocol? Please check the Vision Paper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Vision-Paper-1.pdf for details on the aspirations & vision of Doge Protocol. Protect Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from Quantum Computer threats (Y2Q problem).

Create a platform for decentralized apps that provides a solution for real world problems.

Ability to add satellite chains that provide solutions for specific use-cases such as streaming.

Community driven development. What is the technology behind the Doge Protocol Platform? Since its inception in 2021, the Doge Protocol community has released several whitepapers detailing the technology behind Doge Protocol. More whitepapers will be published as the platform keeps evolving. Quantum Resistance Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf

Consensus Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf

Data Availability Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Data-Availability-Whitepaper.pdf

Blockchain Allocation Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Allocation-Whitepaper.pdf What are the achievements of Doge Protocol? Since its inception in 2021, Doge Protocol community has delivered the following items: 3 Testnets have been released so far, the latest being T2. Офіційний вебсайт: https://dogeprotocol.org Whitepaper: https://dpdocs.org/whitepapers.html Купити DOGEP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Doge Protocol (DOGEP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Doge Protocol (DOGEP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 99,62T $ 99,62T $ 99,62T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 255,65K $ 255,65K $ 255,65K Історичний максимум: $ 0,00000148 $ 0,00000148 $ 0,00000148 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,000000002566 $ 0,000000002566 $ 0,000000002566 Дізнайтеся більше про ціну Doge Protocol (DOGEP)

Токеноміка Doge Protocol (DOGEP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Doge Protocol (DOGEP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOGEP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOGEP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOGEP, досліджуйте ціну токена DOGEP в реальному часі!

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